Ученица мурманского «Кванториума» заняла второе место на Всероссийском конкурсе молодых архитекторов

Воспитанница детского технопарка «Кванториум» центра образования «Лапландия» Арина Барышева стала призёром IX Всероссийского конкурса молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города» по направлению «Промышленный дизайн».

Юная мурманчанка представила проект «Кувакса – арт-объект для городской среды Мурманска». Работа предлагает современную интерпретацию традиционного саамского жилища и демонстрирует, как элементы культурного наследия могут стать частью современного городского пространства. Защиты работ проходили одновременно в двух ведущих вузах Москвы: Московском гуманитарно-технологическом университете – Московском архитектурно-строительном институте (МГТУ-МАСИ) и Московском архитектурном институте (МАРХИ). Решением жюри проект Арины Барышевой занял второе место. Наставник северянки – педагог детского технопарка «Кванториум» Юлия Савенко.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, финал IX Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города» проходил с 28 по 30 мая в Москве. Мероприятие объединило молодых архитекторов, дизайнеров, урбанистов и всех, кто неравнодушен к развитию городской среды. В очном этапе приняли участие 670 финалистов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568858/#&gid=1&pid=1