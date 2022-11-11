Ученица пятой кировской школы в международном детском центре «Артек» примет участие в профильной смене «Будущее начинается сегодня»

Ученица пятой кировской школы вместе с другими ребятами из Мурманской области, которые добились высоких результатов в учёбе, спорте и культуре, едет в международный детский центр «Артек» для участия в профильной смене «Будущее начинается сегодня».

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, уже завтра они прибудут в один из самых престижных детских центров страны.

Ева Гриценко-Никаирова успешно учится в седьмом классе школы №5, имеет первый юношеский разряд по художественной гимнастике, занимается горными лыжами, ходит в цирковое отделение Дворца культуры, учится на хоровом отделении школы искусств.

- Успехи и достижения в учёбе, спорте и искусстве помогли Еве получить льготную путёвку в международный детский центр. В Кировске много культурных, образовательных и спортивных площадок, где наши дети могут себя реализовать и добиться высоких результатов. При поддержке правительства Мурманской области с каждым годом их становится всё больше, - отметил глава администрации города Кировска Юрий кузин.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo169592864_457239670%2Fwall-148376343_59038