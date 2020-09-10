Ученица средней школы посёлка Умба сняла репортаж о родном водоканале

Екатерина Титова, выпускница 11 класса средней школы № 4 пгт. Умба, активно интересуется жизнью родного посёлка. Когда в Умбе началось строительство станции очистки воды, Катя решила снять репортаж об объекте и рассказать сверстникам для чего строится станция, кто занимается этим и что может получиться в итоге.

Мама Екатерины, сотрудник АО «Апатитыводоканал», поделилась идеей с руководством, которое поддержало инициативу подростка.

К съёмке привлекли профильных специалистов, организовали интервью с представителями администрации посёлка, областной Думы. Получился материал высокого уровня, совсем не детский.

Кстати, Екатерина поступила в Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на телерадиожурналистику.

«Теперь хочу выйти на новый уровень - поработать на настоящем телевидении», - поделилась планами Екатерина.