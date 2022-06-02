Учение по спасанию «Баренц-2022» специалисты России проведут без участия Норвегии

Россия проводит морское учение по спасанию людей «Баренц-2022» 2 июня. Оба его этапа посвящены поисково-спасательным операциям и пройдут в один день. Руководить учениями будет МСКЦ Мурманска и Морспасслужба, сообщает portnews.ru со ссылкой на пресс-службу «Росморречфлота».

Как сообщалось ранее, в учении от российской стороны должны принять участие специалисты, авиация, корабли и суда - ФГБУ «АМП Западной Арктики» (МСКЦ Мурманск), ФБУ «Экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», Северный филиал ФГБУ «Морспасслужба», Северный флот, Пограничное управление ФСБ по западному арктическому региону, Мурманский центр ОВД (филиал «Аэронавигация Северо-Запада»), ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», ФКУ «Северо-Западный АПСЦ», ФГБУ «Мурманское УГМС», Росавиация, Центр медицины катастроф и т.д.

Напомним, международное учение «Баренц-2021» ранее регулярно проводилось с участием сил Норвегии. В этот раз норвежская сторона не будет принимать участия в учениях, инициировав отмену своей заинтересованности.

Фото: https://vk.com/infomorspas?z=photo-151675308_457240115%2Fwall-151675308_551