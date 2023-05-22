Учение разнородных сил Северного флота прошло в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки

В нём приняло участие до 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота. После выполнения поставленных задач разнородные силы флота вернулись в пункты постоянного базирования.

Накануне, 19 мая в пятницу, В полигонах боевой подготовки в Баренцевом море был сформирован отряд боевых кораблей, который во взаимодействии с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота отработал задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, а также провёл учение по противовоздушной обороне на переходе морем.

Выход корабельных сил из пунктов постоянного базирования и развёртывание корабельных группировок обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Корабельные группы в период данного выхода в море также выполнили задачи совместного маневрирования с учётом требований навигационной безопасности. Поисково-спасательные силы совместно с экипажами боевых кораблей отработали задачи по спасательной подготовке.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на борту эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», участвовавших в данном мероприятии боевой подготовки, в море вышли около 40 нахимовцев Мурманского Нахимовского военно-морского училища для прохождения морской практики. Офицеры рассказали будущим военным морякам об устройстве кораблей, особенностях службы на Северном флоте.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12467993@egNews