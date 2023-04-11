Ученик 9-го класса Кадетской школы Мурманска Михаил Мелещенко вошёл в число призёров Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

На торжественной церемонии закрытия ему вручили заслуженные награды. Михаил представлял регион на заключительном туре олимпиады в Ульяновске.

В рамках мероприятия 290 детей из 78 регионов решали теоретические задачи, представляли экспертное заключение статьи, поданной в научный журнал, и выступали перед комиссией с обсуждением мнений известных мыслителей.

Ранее мурманский кадет уже стал призёром финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике в Москве. Наставник Михаила по обеим дисциплинам – учитель истории и обществознания кадетской школы Анастасия Дворникова.

Ещё одно призовое место завоевала ученица гимназии №2 заполярной столицы Мария Шачина. Мурманчанка показала блестящие знания на федеральном этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в Самаре. К олимпиаде Марию готовила учитель немецкого языка Алёна Левцова.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады получают право поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю. В дополнение талантливые школьники и подготовившие их педагоги в Мурманской области получат премии, которые учреждены в 2022 году по решению губернатора Андрея Чибиса. Юным северянам, достигшим блестящих результатов в этом году, полагается выплата в размере 150 тысяч рублей за каждое призовое место, а их наставникам – по 100 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru