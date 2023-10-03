Ученик апатитской школы №15 Ярослав Литош стал призёром международной образовательно-патриотической акции «Фронтовой треугольник – 2023»

Акция состоялась в рамках фестиваля сочинений «РусФест». На конкурс были присланы тысячи работ, в которых юные россияне рассуждали о подвиге, победе и памяти.

«Для меня, шестнадцатилетнего юноши, настоящий мужчина – это человек, у которого, как у всякого человека, есть право выбора, а он выбирает путь один: защитить свой дом, семью, родную землю и не дрогнуть», – так Ярослав начал рассказ о тех, с кого берёт пример.

В его сочинении – истории дедушки – героя Великой Отечественной войны, дяди – ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС и своего учителя – участника поискового отряда.

Экспертная комиссия «РусФеста» присудила Ярославу второе место в категории «8-9 класс», сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru