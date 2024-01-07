Ученик девятого класса из Мурманска избил 31-летнего мужчину в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь

Мужчину ранним утром 1 января нашли лежащим и истекающим кровью около дома №166 по набережной реки Фонтанки Северной столицы. После его госпитализации выяснилось, что пострадавший получил серьёзные травмы.

Как сообщает t.me/s/spb_police78, пострадавший, 32-летний петербуржец, бригадой скорой помощи был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Установлено, что 1 января около 7.30 на набережной Фонтанки его деревянным бруском избил неизвестный.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления сотрудниками полиции задержан 16-летний мурманчанин.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

Как стало известно «РЕН ТВ», 6 января малолетнего злоумышленника задержали и поместили изолятор. «Выяснилось, что мужчину избил девятиклассник из Мурманской области, пострадавшего нашли буквально в паре домов от его места жительства в Санкт-Петербурге», — рассказал источник.