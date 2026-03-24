Ученик мурманской школы Святослав Довидченко стал победителем Национальной технологической олимпиады

Учащийся мурманской школы №36 Святослав Довидченко стал победителем Национальной технической олимпиады (НТО), которая проходила в Москве с 15 по 21 марта. Мурманчанин принимал участие в двух профилях НТО – «Искусственный интеллект» и «Большие данные и машинное обучение».

В профиле «Искусственный интеллект» Святослав стал лучшим в индивидуальном зачете и призером – в командном. За победу северянин получил сертификат на образование в размере 300 тысяч рублей.

Проект Национальной технической олимпиады реализуется совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». В этом сезоне профиль по ИИ объединил более семи тысяч учеников 8-11 классов из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. В очный финал прошли 111 человек из 31 региона страны.

Финалисты трудились над задачей, разработанной Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при экспертной поддержке AI-подразделений Сбера. Она строилась на основе данных популярного книжного сервиса «LiveLib». Участники создавали алгоритм на базе искусственного интеллекта, способный восстанавливать утерянную информацию и сохранять персонализацию сервиса при частичной потере данных.

