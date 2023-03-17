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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.23 09:30

Ученик восьмого кадетского класса Даниил Кульпин награждён нагрудным знаком «Горячее сердце» за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм

Оргкомитет рассматривал свыше тысячи представлений на награждение героев из 87 регионов России и восьми иностранных государств. В почётную книгу «Горячее сердце» 2023 года вошли 140 историй, рассказывающих о 184 лауреатах – в том числе о кадете Данииле.

В июле 2022 года юный апатитчанин предотвратил нападение одичавшего пса на трёх школьниц, получив травмы, но не отступил от решения защитить девочек. Даниил учится в профильном классе МЧС, занимается начальной военной подготовкой, имеет навыки рукопашного боя. Эти умения, отвага и твёрдая воля позволили подростку поступить как настоящий мужчина.

«Даниил – пример смелости и настоящий друг. Замечательно, что в наших школах учатся дети, готовые в любой момент, не думая о себе, встать на защиту тех, кому нужна помощь», – отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.

В родной школе Даниила отмечают, что юноша – не только смелый и самоотверженный человек, но ещё и талантливый артист. Кадет замечательно поёт, участвует во всех школьных концертах, а ещё он принимал участие в съёмках сериала «Полярный» вместе с Михаилом Пореченковым. Сам герой из Апатитов считает, что его поступок – совершенно обыкновенный, который совершил бы любой человек.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, нагрудным знаком «Горячее сердце» награждают детей и молодёжь до 23 лет за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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