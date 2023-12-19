Ученики 10 класса «Транспортная логистика» гимназии №8 сдали экзамен по основам логистики

Испытания проходили в форме игры «Логистический хаб» и состояли из трёх этапов: «Своя игра» на знание профессиональных терминов Incoterms на английском языке; викторина о деятельности АО «ММТП» и турнир по строительству маяка из спагетти и зефира.

Напомним, этот специализированный класс был создан по инициативе Мурманского морского торгового порта.

Испытания проходили в форме игры «Логистический хаб» и состояли из трёх этапов: «Своя игра» на знание профессиональных терминов Incoterms на английском языке; викторина о деятельности АО «ММТП» и турнир по строительству маяка из спагетти и зефира.

В результате пять гимназистов удостоены дипломов победителя, пять – стали призёрами, остальные получили дипломы участника.

Напомним, ребята учатся в транспортно-логистическом классе два года, а затем сдают экзамены. После завершения обучения в вузе всех их ждут на работу в АО «ММТП».

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239286