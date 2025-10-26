Ученики гимназии №5 Мурманска узнали о цифровых сервисах региона и особенностях использования искусственного интеллекта

Министерство цифрового развития Мурманской области и Центр информационных технологий региона провели образовательное мероприятие для 3-классников гимназии №5 Мурманска.

Сначала ребят ждала экскурсия по ЦИТ, в ходе которой заместитель руководителя Центра информационных технологий Мурманской области Виктория Григорьева рассказала про порталы «Наш Север» и «Молодая Арктика», а также про другие сервисы Кольского Заполярья и о том, какие ИТ-профессии сейчас востребованы у работодателей.

Ребята активно задавали вопросы. Спрашивали про то, как работает система видеонаблюдения и можно ли увидеть их маршрут из гимназии домой, интересовались, с какого возраста принимают инициативы для участия в губернаторской программе «На Севере — твой проект», можно ли им уже зарегистрироваться на «Молодой Арктике», безопасно ли совершать покупки в играх и в чем преимущества национального мессенджера «MAX».

«Нам важно заинтересовать детей с раннего возраста, чтобы, становясь выпускниками, они понимали, в Мурманской области есть все возможности для качественного обучения и последующего трудоустройства. Министерство цифрового развития заинтересовано в ИТ-специалистах, поэтому такие мероприятия — наш шанс познакомить ребят с разными цифровыми направлениями. Объяснить, что они сами могут создавать приложения и игры, которые сейчас используют в учебе», — пояснила начальник отдела проектов отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области Оксана Бойко.

Главный специалист отдела проектов отраслевой цифровизации министерства Татьяна Рябова провела для гимназистов лекцию, посвящённую искусственному интеллекту, обсудив с юными северянами, можно ли использовать его в повседневной жизни и какие правила важно соблюдать для защиты своих персональных данных.

Событие состоялось в рамках реализации губернаторского плана «На Севере — жить!», отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555939/#&gid=1&pid=6