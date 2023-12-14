Ученики коррекционной школы №1 Мурманска изготовили чудо-ёлочки для бойцов на передовой

В рамках акции «Север помогает» в преддверии Нового года открытки-ёлочки, изготовленные ребятами, отправятся бойцам в зону проведения специальной военной операции.

В рамках партпроекта «Новая школа» и гуманитарной акции «Единой России» «Север помогает» ученики Мурманской коррекционной школы №1 с заботой изготовили поделки для военных, а также узнали историю новогодних традиций.

«Сложно представить Новый год без снега и ёлки. Наши дети – шестые и девятые классы изготовили маленькую ёлочку из фетра под названием чудо-ёлка. Перед тем, как начать мастер-класс, Анна рассказала об истории новогодних традиций об истории появления. Дети с радостью трудились над изготовлением своей ёлочной игрушки, украшали поделки помпонами, бисером. При этом в классе царила душевная радостная атмосфера было много улыбок и тепла. Спасибо большое всем», – сказала Анна Асташова, учитель Мурманской коррекционной школы №1.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/ucheniki-korrekcionnoj-shkoly-1-izgotovili-chudo-yolochki-dlya-bojcov-na-peredovoj