Ученики медицинского класса из Гаджиево познакомились с работой Мурманской областной детской клинической больницы

Мероприятие было организовано в рамках «Дня юного специалиста» по инициативе председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового.

Как отметил спикер регионального парламента, это уже не первый подобный выезд гаджиевских школьников. В прошлом году они побывали в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре и медико-биологическом институте Мурманского арктического университета.

- В классе обучаются 13 старшеклассников. Все они мотивированы на углубленное изучение спецпредметов и овладение профессией медика. Некоторые из них уже сейчас задумываются о целевом обучении, чтобы потом вернуться в регион и работать в медучреждениях в ЗАТО, - рассказал депутат.

В ходе мероприятия учащиеся посетили отделение функциональной диагностики, лабораторию, реанимацию, кабинет компьютерной томографии и рентген-кабинет больницы, пообщались с персоналом медучреждения, своими глазами увидели (а самые смелые - и испытали на себе), как проводятся медицинские исследования.

- Мы всегда очень рады таким гостям – заинтересованным, с горящими глазами, - сказала главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Дарья Пушкарева. - Я надеюсь, что сегодняшнее экскурсия будет им полезна и даст дополнительную мотивацию для поступления в медицинские вузы и в дальнейшем – для работы по специальности.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/c95/hhg3kszqc9lskfhl1xlzquxit86xu1is.JPG