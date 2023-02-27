Мурманская область. Арктика (16+)27.02.23 13:45
Ученики младшей группы «Я – журналист» проекта «Академия телевидения» награждены дипломом I степени на Международном конкурсе «Гордость России»
Ребята приняли участие в патриотическом конкурсе, представив жюри стихотворение «Помолимся за русского солдата». Конкурс проходил в три этапа.
Организатором выступил Центр организации и проведения Международных и Всероссийских дистанционных мероприятий «Гордость России». Основной целью конкурса является формирование у детей социальных значимых качеств и норм поведения гражданина и патриота России.
Воспитанники «Академии телевидения» со всей ответственностью подошли к участию в конкурсе, их старания по заслугам были оценены.
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