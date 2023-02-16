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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.23 12:45

Ученики пришли в музей ММТП - старейшего предприятия областного центра

Дополнительные каникулы, которые наступают в средних учебных заведениях нашего края, - это время не только отдохнуть после зимних месяцев, но ещё и возможность открыть для себя что-то новое. В канун долгожданного отдыха учащиеся 2 «А» класса средней школы №36 г. Мурманска посетили музей Мурманского морского торгового порта.

Как рассказала классный руководитель Елена Алфименкова, класс регулярно участвует в различных образовательных и просветительских мероприятиях, которые позволяют лучше узнать историю и сегодняшний день Мурманска. На этот раз по инициативе родительского комитета они пришли в музей старейшего предприятия областного центра.

«Впечатления самые позитивные. История Мурманска неразрывно связана с историей градообразующего предприятия, и очень хорошо, что юные мурманчане могут открывать её для себя», - сказала Елена Алфименкова.

Фрагмент рельсы 1915 года выпуска, модели судов, портовая техника, а еще старые документы и фотографии – эти и другие экспонаты, представленные в музее, вызвали неподдельный интерес детей. Особое внимание привлёк мультимедийный комплекс. Он оснащён двумя широкоформатными проекторами, большим сенсорным экраном с уникальным программным обеспечением, изготовленным по специальному заказу портовиков. Посетителям доступно виртуальное путешествие во времени, знакомство с различными периодами истории порта, а также открыт доступ на современные производственные площадки предприятия. Для самых любознательных разработаны специальные приложения, благодаря которым любой желающий может попробовать себя в роли докера или стивидора, а для детей и подростков - игры.

«Я в первый раз пришёл сюда. Понравилась история, понравился наш порт и то, что здесь есть разная техника», - сказал ученик 2 «А» класса Константин Сергеев.

«Здесь я уже второй раз, потому что у меня папа работает в порту. Он много рассказывает про порт, и я уже знаю, что в мурманском порту никогда не замерзает вода», - отметил ученик 2 «А» класса Владимир Власов.

«Тут очень красиво, представлены интересные экспонаты. Особенно запомнились медали, которые выставлены в экспозиции, и модель большого корабля. Обязательно приду сюда ещё!», - поделилась своими впечатлениями ученица 2 «А» класса Алиса Доценко.

Напомним, что познакомиться с экспозицией, раскрывающей историю Мурманского морского торгового порта можно в музее АО «ММТП». Он находится на площади перед Морским вокзалом Мурманска по адресу: Мурманск, Портовый пр-д, 19а, время работы - вторник-суббота, с 13.00 до18.00.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250911%2Fwall-149919532_3003

Комментарии

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