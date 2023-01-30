Ученики североморского лицея пополнили ряды общественного движения «ЮНАРМИЯ»

В музее Военно-воздушных сил Северного флота в торжественной обстановке десять учеников североморского лицея №1 пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». На церемонии посвящения ребята произнесли клятву и получили заветные красные береты и книжки юнармейца.

Пока новобранцы юнармейского движения в счастливом предвкушении событий, частью которых они смогут быть в новом статусе. В ближайшее время их ждут встречи с военнослужащими, занятия по ряду военных дисциплин, в дальнейшем – участие в памятных и торжественных мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после завершения официальной части церемонии для ребят провели экскурсию по музею.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12452919@egNews