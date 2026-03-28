Ученики шестых классов из школы №19 имени Р.М. Янкова города Заполярный посетили метеостанцию с одноименным названием в посёлке Никель

Экскурсию для ребят провела начальник метеостанции Ламерт Наталья Николаевна.

На метеоплощадке юные северяне увидели много интересных приборов, которые помогают следить за погодой. Несмотря на автоматизацию процесса на станции, наблюдение за погодой требует обязательного участия человека, и сотрудники станции проводят измерения каждые три часа, независимо от погодных условий.

Особое внимание шестиклассников привлекла работа гигрометра, который определяет влажность с помощью человеческого волоса, и лидара, сканирующего небо невидимым лучом для измерения высоты облаков. Ученики с удивлением узнали, что луч лидара может достигать высоты 10000 метров.

В служебном помещении дети ознакомились с атласом облаков, барометром и барографом, а также узнали, как данные с датчиков преобразуются в прогноз погоды.

Наталья Николаевна объяснила экскурсантам, что прогноз погоды важен не только для организаций, но и для каждого из нас, кто ежедневно проверяет погоду перед выходом из дома.

 

 

Фото: https://kolgimet.ru/news/news/uvlekatelnaja-ehkskursija-na-meteostanciju-nikel/?no_cache=1&cHash=b57486825db9937ea36b65ffd8799ba1

 

 

