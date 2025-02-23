Ученики школы №18 Мурманска напросились на экскурсию в областную Думу

Депутат Мурманской областной Думы Станислав Гонтарь провёл экскурсию в стенах регионального парламента для мурманских школьников. Инициаторами мероприятия стали сами ученики школы №18 Мурманска, которые обратились к парламентарию в социальной сети.

Станислав Гонтарь рассказал ребятам историю высшего законодательного и представительного органа власти Мурманской области, его задачах, законотворческом процессе. Познакомил с деятельностью Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе, подчеркнув, что в будущем у них также есть все шансы стать членами этого совещательного и консультативного органа, представляющего интересы молодых северян.

В ходе встречи шла речь и о героическом прошлом страны и региона – 80-летии разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье, которое отметили в прошлом году и предстоящем 80-летии Победы в Великой Отечественной войне.

— Мне импонирует, что инициатива встречи исходила от ребят, которым стало интересно посмотреть изнутри на работу законодательного органа власти, больше узнать о том, что происходит в стенах одного из красивых зданий города. Несмотря на каникулы, они пришли, – прокомментировал Станислав Гонтарь. – Наше подрастающее поколение должно быть политически грамотным и, уверен, что информация, которую они сегодня получили, очень пригодится им в будущем.

Депутат также поделился, что продолжит встречи с обучающимися. На следующей неделе Думу должны посетить студены одного из колледжей.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/f6b/zpjx3uj04a41p0k605x07wq6264uvwb2.JPG