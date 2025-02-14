Ученики спортивной школы Мурманска стали победителями Межрегиональных соревнований по конькобежному спорту

Юные спортсмены из Мурманска приняли участие в третьем этапе Межрегиональных соревнований по конькобежному спорту среди СЗФО (г. Коломна, Московская область). Этот турнир стал отборочным перед Первенством России по конькобежному спорту и Всероссийскими соревнованиями «Золотые коньки», которые состоятся уже в конце февраля.

Ученики спортивной школы олимпийского резерва №4 завоевали 9 медалей, из которых 6 — золотые. Отличную спортивную подготовку продемонстрировали Валерия Журба — 2 золотых медали, Мария Валигура — 2 золотых и 2 серебряных медали, Максим Сутурин — одна золотая медаль и Иван Валигура — одна золотая и одна бронзовая медаль.

Как отмечает администрация города Мурманска, подготовили ребят тренеры СШОР №4 Роман Ванджала и Илья Корпусов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29372&page=1