Ученики восьмых классов Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища прошли практику в отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Северного флота

В ходе сбора военнослужащие бригады показали ребятам образцы техники и стрелкового оружия, стоящие на вооружении части. Наибольший интерес у ребят вызвал арктический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ».

Нахимовцам была представлена возможность увидеть боевые возможности танка Т-80БВМ, экипаж которого продемонстрировал его маневренность и огневую мощь.

На занятиях по инженерной подготовке мотострелки рассказали ребятам о подготовке окопов для стрельбы, обнаружении и уничтожении взрывоопасных предметов и мин различными способами.

В ходе занятий по огневой подготовке ребята выполняли упражнения по неполной разборке и сборке стрелкового оружия, стрельбе из автомата и метанию гранат. Выполнению практических упражнений предшествовала тщательная теоретическая подготовка и занятия по обращению с оружием.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в настоящее время более 300 воспитанников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища проходят ежегодную практику на Северном флоте.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470070@egNew