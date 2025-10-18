Учеников Губернаторского лицея посвятили в лицеисты

17 октября в Губернаторском лицее состоялось посвящение в лицеисты. Глава региона Андрей Чибис поздравил юных северян с этим знаменательным событием.

«Мы с вами живём в городе-герое Мурманске, столице русской Арктики, который важен для развития нашей страны. Многие арктические проекты реализуются благодаря нашему региону. И здесь, в лицее, мы готовим тех, кто в будущем может внести неоценимый вклад в развитие Арктической зоны. Прошу, поглощайте знания, впитывайте их. Вы — наша надежда. Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что развитие Арктики — это безопасность нашей страны и экономика будущих поколений. И безусловно, это зависит от вас!», — обратился к лицеистам глава региона.

В рамках мероприятия была заложена капсула с посланием к потомкам в 2050 год.

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко подчеркнула, что перед лицеистами будут открываться многие дороги и отметила, что именно в руках ребят будущее Кольского Заполярья.

Министр образования и науки Диана Кузнецова выразила уверенность, что посвящение в лицеисты надолго останется в памяти ребят, и пожелала им получить как можно больше знаний, умений и навыков во время учебы.

Заместитель генерального директора «НОВАТЭК-Мурманск» по производству Сергей Ткачук выразил надежду, что ребята будут следовать короткому, но важному девизу первых лицеистов: «Для общей пользы».

Директор Губернаторского лицея Лариса Михайлова, обращаясь к ребятам, подчеркнула, что лицей — это братство, семья — между учителями и лицеистами.

Также состоялось открытие мурала, посвящённого легендарному исследователю Арктики — Ивану Дмитриевичу Папанину.

Это часть проекта «Лица героев», цель которого формировать у детей и подростков уважительное отношение к истории Отечества, прошлому и настоящему нашей страны.

Юные северяне подготовили театральную зарисовку «Четыре сердца на льдине».

«Иван Дмитриевич Папанин — «Дважды Герой Советского Союза». Он один из тех, кто сделал СССР, а следовательно, и Россию — лидером Арктики. Сейчас наша страна активно развивается, появляются новые промышленные предприятия. И ключевую роль в этом играет наш регион. Именно у нас базируется единственный в мире мощный атомный ледокольный флот, что необходимо для Северного морского пути — важного транспортного коридора, за ним настоящее и будущее всей русской Арктики», — отметил губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Губернаторский лицей создан в рамках плана «На Севере — жить!». Уникальное учреждение – школа полного дня, которая сочетает фундаментальную научную подготовку с практической работой.

