Учения по ликвидации разлива нефтепродуктов прошли в Мурманском морском торговом порту

Совместные комплексные учения по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов сотрудников АО «ММТП» и личного состава Мурманского аварийно-спасательного отряда Северо-Западного центра «ЭКОСПАС» - филиала АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» прошли на территории градообразующего предприятия.

Согласно легенде учений, во время обхода автозаправочной станции №1 Мурманского морского торгового порта при сливе нефтепродуктов в подземное хранилище оператор АЗС обнаружил разгерметизацию топливного рукава. В результате, на грунт вылилось 1,5 м3 нефтепродуктов. Общая площадь разлива составила 50 кв. метров . Об этом сразу же было сообщено диспетчеру АО «ММТП».

В соответствии с алгоритмом действий в подобных ситуациях, еще до приезда специалистов прошло условное оповещение об аварии Северо-Западного Управления Ростехнадзора, Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области Мурманской области, Управления Росприроднадзора по Мурманской области, старшего оперативного дежурного ФКУ «Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области», ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» г. Мурманска и экстренных служб.

Далее группа специалистов Мурманского АСО ПАСФ СЗЦ «ЭКОСПАС» с портовиками окончательно ликвидировали условный разлив нефтепродуктов и устранили его последствия, использовав специальную технику и оборудование. Благодаря учениям удалось отработать взаимодействие специалистов, все поставленные задачи были достигнуты. Проделанная работа была оценена на отлично.

Напомним, подобные учения в Мурманском морском торговом порту с привлеченными силами специализированной организации проводятся два раза в год в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными документами МЧС России, правительства Мурманской области и планом основных мероприятий АО «Мурманский морской торговый порт» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год.