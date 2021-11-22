Учения в ММТП – все задачи выполнены

Очередная тренировка по локализации и ликвидации условного аварийного разлива нефтепродуктов на автозаправочной станции прошла в АО «Мурманский морской торговый порт». Её главная цель состояла в определении готовности персонала предприятия к действиям в заданной ситуации. В учениях были задействованы сотрудники АО «ММТП» и профессионального аварийно-спасательного формирования Мурманского филиала аварийно-спасательного отряда Северо-западного центра «ЭКОСПАС». Подготовку учения осуществляли Дирекция охраны труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП», специалисты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуации Дирекции по общим вопросам АО «ММТП». Руководил комплексной тренировкой председатель КЧС и ОПБ предприятия технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Обнаружив условную утечку нефтепродуктов, персонал автозаправочной станции оперативно подал сигнал в экстренные службы и до прибытия аварийно-спасательного формирования своими силами приступил к локализации условного разлива нефтепродуктов. Своевременно прибывшая группа спасателей аварийно-спасательного подразделения «ЭКОСПАС» окончательно ликвидировала условный разлив, устранив его последствия при помощи спецсредств и нефтесборочных систем.

«Подобные тренировки проходят в Мурманском морском торговом порту согласно утвержденному плану - два раза в год. Особенность этих учений – то, что они прошли в зимний период, что предъявляет к их участникам дополнительные требования. Отмечу, что консолидированным решением членов общественной комиссии действиям участников была дана положительная оценка», - сказал Евгений Гуляев.

Как подчеркнул директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев, подобные учения – это необходимая часть системной работы, проводимой на предприятии по вопросам промышленной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Она является элементом государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а сами учения проводятся в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными документами МЧС России, правительства Мурманской области и планом основных мероприятий АО «Мурманский морской торговый порт» в области промышленной безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах на 2021 год.

«Все учебные цели были достигнуты. Отработана организация межведомственного взаимодействия. Было подтверждено, что орган управления, силы и средства объектового звена РСЧС акционерного общества готовы к выполнению задач в подобных ситуациях. Напомню, что предыдущие учения, которые прошли минувшим летом, также показали высокий уровень подготовки специалистов АО «ММТП» и организации работ», - отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.