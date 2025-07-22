Учёные ААНИИ обнаружили останки древних китов на острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали аномально быстрое отступление ледника на острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа. На освободившейся ото льда территории ученые обнаружили крупное скопление останков древних китов.

«Сравнив современное положение ледника с данными космических снимков, мы пришли к выводу, что менее чем за 20 лет ледниковый купол острова разделился на две части, обнажив поверхность площадью в несколько квадратных километров. На вышедшей из-под ледника морской террасе в большом количестве обнаружены кости китов. Некоторые скелеты, вытаивающие из мерзлоты на периферии ледника, характеризуются хорошей сохранностью. Палеонтологическая находка свидетельствует об эпизоде крайне быстрого изменения уровня моря в районе самого северного архипелага Евразии, произошедшего в последние несколько тысяч лет», — рассказал научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Никита Демидов.

По словам учёного, степень сохранности находок увеличивается при движении от берега моря к леднику.

Открытие произошло в процессе изучения многолетней мерзлоты в рамках научной программы экспедиции «Арктический плавучий университет-2025».

Фото (Никита ДЕМИДОВ, ААНИИ, Александр ЕРМОЛОВ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247833%2Fwall-165713521_6341