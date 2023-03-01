Учёные ААНИИ проведут оценку биопродуктивности вод Северного Ледовитого океана с помощью нового оборудования

На дрейфующую станцию «Северный полюс-41» будет доставлен новый автоанализатор, определяющий биогенные элементы в воде. Гидрохимические исследования, проводимые учёными Арктического и антарктического научно-исследовательского института, с помощью нового оборудования будут соответствовать общепризнанным международным стандартам точности и скорости.

Как сообщает www.aari.ru, новый автоанализатор, определяющий в воде соединения минерального азота и органический фосфор, будет доставлен на ледостойкую платформу «Северный полюс» после пуско-наладочных работ в Лаборатории полярных и морских исследований имени О.Ю. Шмидта Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Определения концентрации биогенных элементов в морской воде и льдах позволяют лучше понимать биопродуктивность в Арктике, проще говоря, определять скорость, с которой растут водоросли в арктических водах, отмечают специалисты. Также подобные исследования помогают в изучении распространения водных масс, что позволяет учёным лучше понимать влияния этих процессов на изменение климата в регионе.

«Новый прибор существенно ускорит работу и повысит точность уникальных данных, получаемых сейчас в Северном Ледовитом океане. Так, тренированный оператор вручную может проанализировать 20-30 проб биогенных элементов в день, в то время как автоанализатор выполняет такой объём работы за час и может функционировать круглосуточно. Кроме того, этот прибор сам готовит калибровочные растворы. Всего в Росси таких приборов не более 10, три из которых работают в лабораториях нашего института», - рассказал начальник Лаборатории О.Ю.Шмидта Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Поважный.

Напомним, экспедиция «Северный полюс-41» (СП-41) стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учёными.

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/uchenye-aanii-provedut-otsenku-bioproduktivnosti-vod-severnogo-ledovitogo-okeana-s-pomoschyu-novogo-oborudovaniya