Губернатор предупредил о возможном запрете посещения лесов в Мурманской области при сохранении пожарных рисковОткрыта продажа билетов на спектакли II Мурманского международного фестиваля театров кукол «Полярная сова»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.07.25 15:30

Учёные ААНИИ проводят гидрохимические и гидробиологические исследования в северо-восточной части Баренцева моря

Экспедиция Арктический плавучий университет работает у мыса Желания архипелага Новая Земля.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, в лабораториях на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» специалисты лаборатории полярных и морских исследований им. О.Ю. Шмидта Арктического и антарктического научно-исследовательского института анализируют пробы морской воды.

«Наша задача - определение растворенного кислорода, биогенных элементов и карбонатных параметров – рН и общей щелочности, биомассы фито- и зоопланктона, хлорофилла «а» и других параметров. Подобные исследования очень важны в связи с изменением ледяного покрова и бореализацией Арктических морей», - рассказала инженер лаборатории ААНИИ Яна Швед.

«В экспедиции тестируется СО2 зонд, который определяет парциальное давление углекислого газа в воде и в атмосфере. Полученные данные будут использоваться в оценках направления и скоростей потока СО2 на границе сред вода-воздух. Мы фиксируем поглощение океаном углекислого газа, но это предварительные данные, которые требуют анализа», - рассказала научный сотрудник ААНИИ Наталья Алексеева.

 

 

Фото (Яна ШВЕД, ААНИИ, Александр ЕРМОЛИН): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247816%2Fwall-165713521_6338

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Наследство ковида: удалёнка, автоматизация, EdTech и более лояльное отношение к больничным
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Ветераны СВО из Мурманской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)19:00«ДНК России». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: июнь порадовал северян снижением цен на овощи и куриные яйца, а огорчил ростом стоимости услуг железнодорожного транспорта-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Новую зиму котельная в Верхнетуломском встретит с новым оборудованием-PRO ЖКХ (18+)После жалобы жильцов был осуществлён покос зелёной зоны, отремонтировано ограждение контейнерной площадки-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»