Учёные ААНИИ проводят гидрохимические и гидробиологические исследования в северо-восточной части Баренцева моря

Экспедиция Арктический плавучий университет работает у мыса Желания архипелага Новая Земля.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, в лабораториях на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» специалисты лаборатории полярных и морских исследований им. О.Ю. Шмидта Арктического и антарктического научно-исследовательского института анализируют пробы морской воды.

«Наша задача - определение растворенного кислорода, биогенных элементов и карбонатных параметров – рН и общей щелочности, биомассы фито- и зоопланктона, хлорофилла «а» и других параметров. Подобные исследования очень важны в связи с изменением ледяного покрова и бореализацией Арктических морей», - рассказала инженер лаборатории ААНИИ Яна Швед.

«В экспедиции тестируется СО 2 зонд, который определяет парциальное давление углекислого газа в воде и в атмосфере. Полученные данные будут использоваться в оценках направления и скоростей потока СО 2 на границе сред вода-воздух. Мы фиксируем поглощение океаном углекислого газа, но это предварительные данные, которые требуют анализа», - рассказала научный сотрудник ААНИИ Наталья Алексеева.

Фото (Яна ШВЕД, ААНИИ, Александр ЕРМОЛИН): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247816%2Fwall-165713521_6338