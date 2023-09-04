Учёные ААНИИ разработают проект восстановления закрытой советской метеостанции на архипелаге Шпицберген

Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института получили грант Проектного офиса развития Арктики на разработку научно-исторического проекта, связанного с историей метеостанции, работавшей в период 1949-1958 годов в шахтерском посёлке Пирамида на архипелаге Шпицберген.

Здание было построено в Пирамиде сразу после окончания II Мировой войны и в настоящее время отлично сохранилось. Оно является последним историческим строением посёлка, построенном в 1947 году и сохранившимся с советских времён. В рамках проекта специалистами института будет разработана программа мероприятий по восстановлению метеоплощадки с приборами и оборудованием советского периода.

Как сообщает ААНИИ, здание метеостанции также предполагается использовать для работы и проживания учёных и студентов – климатологов и метеорологов ведущих профильных вузов России – МГУ, СПбГУ, РГГМУ, САФУ, СПбПГУ. Будет составлена программа экскурсии для ознакомления российских и иностранных туристов с историей и текущим состоянием российских научных исследованием на архипелаге. Экскурсия будет включать предполагает интерактивную часть, в которой туристы будут иметь возможность самостоятельно выполнить инструментальные наблюдения с помощью исторического оборудования.

В результате всех мероприятий будет создан проект нового интерактивного туристического маршрута на архипелаге Шпицберген, способствующего привлечению интереса международной общественности и обоснования исторического научно-культурного присутствия России на архипелаге, а также демонстрации современных достижений российских научных и образовательных учреждений в области исследования природы архипелага Шпицберген.