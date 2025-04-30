Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института принимают участие в научно-практической экспедиции «ЛЁД-СМП-2025» на атомном ледоколе «Вайгач»

В составе экспедиционной группы работают научный сотрудник Сергей Сероветников – начальник экспедиции, ведущий инженер Евгений Козловский, а также два ледовых наблюдателя-стажера – Артем Вибе и Полина Котикова.

Команда будет вести круглосуточные наблюдения за состоянием льда, проверять точность прогнозов и собирать детализированные натурные данные о ключевых характеристиках ледяного покрова в районах интенсивного судоходства.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, для исследований используется специализированное оборудование, в том числе телевизионный комплекс и автоматический солемер, позволяющий анализировать соленость морской воды. Производится оперативный двусторонний обмен данными с группой ледово-информационного обеспечения в ААНИИ.

Маршрут экспедиции охватывает обширный район Арктики, включающий Енисейский залив, мыс Желания, Карские ворота и Обскую губу. Для обеспечения полноты исследований научная группа планирует работать на нескольких атомных ледоколах, среди которых «Арктика» и «Ямал».

«Это мой первый опыт работы в выездных условиях, причем не просто в рамках экспедиции, но и на далеком Севере. Благодаря работе в реальных условиях Арктики все ощущается по-новому. Мы буквально погружаемся в тонкости профессии, получаем практический опыт и бесценные знания, которые будем затем использовать. Это удивительный опыт, начавшийся в страхе от неизвестного, а продолжившийся потрясающими эмоциями и интересным опытом судовой жизни», – поделилась впечатлениями из экспедиции ледовый наблюдатель-стажёр Полина Котикова.

«Попасть в Арктику я планировал долго, хотя изначально и не предполагал, что окажусь на атомном ледоколе. Впечатления от первого посещения Заполярья были положительные: было интересно посмотреть на настоящую тундру с её бескрайними просторами, столь непривычными уроженцу новосибирского Академгородка. «Вайгач», поразил размерами и тем, с какой лёгкостью ломал льды Енисея. Ощущения от передвижения на ледоколе во льдах, к моему удивлению, больше похожи на поездку в поезде, чем на пребывание на судне, в основном – тряска и отсутствие качки. Время здесь чувствуется иначе, спустя всего лишь сутки мне начало казаться, словно я нахожусь тут уже как минимум неделю. Работа ледового наблюдателя непроста, сейчас мне тяжело полноценно понимать, где начинается ледовая зона и где она заканчивается. Впрочем, это вопрос опыта и со временем должно стать легче», – рассказал ледовый наблюдатель-стажер Артем Вибе.

Это уже третья подобная экспедиция, выполняемая в рамках научных работ гранта РНФ №23-17-00161 «Анализ ледовых условий плавания и элементов динамики ледяного покрова в районе Северного морского пути как основа качественных долгосрочных прогнозов» и при поддержке ААНИИ с целью обучения молодых специалистов.

Фото (Сергей СЕРОВЕТНИКОВ, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247485%2F0932c458fb08459455