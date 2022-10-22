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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.22 16:00

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института успешно завершили очередной этап работ на научно-исследовательском стационаре «Ледовая база Мыс Баранова»

На борту научно-исследовательского судна «Академик Трёшников» полярники после годичной зимовки вернулись в порт Санкт-Петербурга.

Программа научных наблюдений на этой высокоширотной обсерватории ААНИИ очень обширна, она включала стандартные и специализированные метеорологические, океанографические, ледовые, сейсмические, аэрологические, геофизические и другие наблюдения и исследования. В  соответствии с утверждённой программой работ морской экспедиции в том числе выполнены мероприятия по поиску и подбору ледяного поля для постановки в лёд НЭС «Северный полюс», вертолётные операции по разгрузке оборудования лагеря ЛСП на льдину, проведены авиационные  работы с посадками на дрейфующие льды, по расстановке полигона дрейфующих буев в районе ЛСП.

За время морской части экспедиции НЭС «Академик Трёшников» прошло 9853 мили из Санкт-Петербурга, через Мурманск в акватории Северного морского пути и обратно. В том числе, судно прошло 2300 миль в айсберговых водах и 1030 миль во льдах. В рамках экспедиции судно обеспечено снабжение НИС «Ледовая база Мыс Баранова»: доставлено 480 тонн груза и осуществлена частичная смена личного состава стационара.

«С началом экспедиции «Северный плюс-41» «Ледовая база Мыс Баранова» приобретает для нас новое, стратегически важное значение. Теперь, кроме плановых научных исследований, она станет опорным пунктом для транспортно-связных операций по обеспечению работ дрейфующей станции. Также она станет значимым звеном пространственно-распределенной обсерватории, объединяющей ледостойкую платформу «Северный полюс», Российский научный центр на архипелаге Шпицберген и гидрометеорологическую обсерваторию Тикси. Научные данные, в том числе будут использоваться для подготовки прогнозов ледовой обстановки для обеспечения навигации по трассе Северного морского пути, - сказал Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Как сообщает www.aari.ru/press-center, работы на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в Арктике проводятся круглогодично. В этом году в зимний период обширный комплекс стандартных и специальных гидрометеорологических и геофизических наблюдений на стационаре будут выполнять 19 ученых института. С весны по осень для проведения гляциологических, гидрологических, геоморфологических и других видов наблюдений состав специалистов традиционно расширяется. В течение весенне-летнего сезона к экспедиции на стационаре дополнительно присоединятся ещё несколько исследовательских групп.

Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова» находится на широте 79°17'. Это самый северный пункт в общей крупномасштабной распределённой наблюдательной сети Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета в Арктике, включающей в себя также Российский научный центр на архипелаге Шпицберген в п. Баренцбург, научную обсерваторию в п. Тикси, а также регулярные арктические экспедиции научно-экспедиционных судов «Академик Фёдоров» и «Академик Трёшников». Данные наблюдений на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» оперативно используются в прогностической практике.

 

 

Фото: https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457244451%2Fwall-165713521_5287

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