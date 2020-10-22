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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.20 17:45

Учёные фиксируют рост среднегодовых температур в Арктике почти на три градуса с 1970 года

Тюменские учёные озвучили результаты мониторинга геокриологических условий в западном секторе Российской Арктики. Так, среднегодовые температуры повысились почти на три градуса, а годовая сумма осадков возросла на 5-10%, сообщили в четверг в пресс-службе Тюменского госуниверситета.

«Наибольшие изменения среднегодовой температуры пород зафиксировано в зоне типичной тундры. Средняя скорость возрастания температуры здесь достигает 0,056 градуса в год. В целом с 1970 года среднегодовая температура воздуха повысилась в среднем по региону примерно на 2,8 градуса, что близко к «жёсткому» сценарию климатический изменений», - приводит ТАСС слова сотрудника Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН и ТюмГУ Александра Васильева.

Исследование проводили в типичной и южной тундрах, лесотундре, северной тайге. Специалисты зафиксировали, что вместе с ростом среднегодовых температур на 5-10% выросла и годовая сумма осадков. Также учёные зафиксировали деградацию мерзлоты во всех климатических зонах, кроме типичной тундры.

«В зоне лесотундры оно «оттаивание мерзлоты» началось ещё в середине 1990-х годов и к настоящему времени достигло 7-10 метров на хорошо дренированных участках», - поясняет Васильев. При этом деградация мерзлоты благоприятствует активному развитию растительного покрова и перемещению границ биоклиматических зон к северу, отмечают в вузе.

Мониторинг температурного режима мёрзлых пород проводится в рамках госзадания Минобрнауки РФ, анализ условий и темпов деградации мерзлоты, а также изучение влияния климатических изменений на растительный покров - при поддержке РФФИ. Экспедиционные работы на площадках мониторинга на европейском Севере и в Западной Сибири в 2016-2019 годах выполнялись при поддержке РНФ.

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