Учёные исследовали состояние арктической фауны на Земле Франца-Иосифа

Учёные провели исследование состояния арктической фауны и почвы на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа в ходе экспедиции на судне «Механик Ярцев», которая вернулась в Архангельск. Об этом сегодня рассказал директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

«Экспедиция посетила ряд островов Земли Франца-Иосифа и северную оконечность острова Северный архипелага Новая Земля, проведён большой комплекс работ. Прежде всего в ходе всего рейса шли наблюдения за морскими млекопитающими и авифауной. На острове Гукера проведены работы по оценке состояния самолётного ангара для дальнейшей работы над ним. На острове Хейса взяты пробы почвы в местах, где проводились работы по ликвидации экологического ущерба прошлых лет на предмет загрязнения нефтепродуктами», - сообщил ТАСС Кирилов.

В бухту Тихую острова Гукера участники рейса доставили материалы для продолжения восстановительных работ в самом старом в Арктике деревянном самолетном ангаре. Ангар был построен в 1932 году и заброшен в 1960 году. Специалисты-реставраторы за полевой сезон 2019 года полностью очистили его ото льда. В этом году реставрацию сооружения планировалось продолжить, ее проводят совместно нацпарк и Арктический музейно-выставочный центр (Санкт-Петербург), но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции работы перенесли на следующий год.

Сотрудник музейно-выставочного центра Николай Фризин обследовал ангар. Важно было оценить, как он перенёс зимовку после проведенных работ на кровле. Было опасение, что фундамент ангара находится в ненадлежащем состоянии и требует срочного ремонта. Но оказалось, что ситуация не критична. «Ангар перезимовал хорошо, в прошлом году сделали крыши и перекрыли доступ снега, - рассказал Кирилов. - Были вопросы по вентиляции - нужно будет делать вентиляционные отдушины, чтобы в здании не скапливалась сырость. Нам был необходим этот опыт, чтобы посмотреть, нужна ли в принципе в ангаре вентиляция, потому что дерево в высокой Арктике не гниет».

В следующем году специалисты планируют приступить к обустройству ангара внутри и начать монтаж экспозиции.

На острове Хейса группа обследовала все объекты бывшей обсерватории вблизи озера Космическое. Геофизическая полярная обсерватория имени Эрнста Кренкеля (ранее «Дружная») была открыта в 1957 году, на ней одновременно могли проживать до 200 человек. После пожара в 2001 году станция была законсервирована, свою работу она возобновила в 2004 году, для метеорологов был построен новый жилой модуль. Сейчас на станции работают 5-6 человек.

Вокруг озера Космическое сохранилось более десятка построек бывшей обсерватории. Здесь планируется создать новую базу национального парка. Сейчас у «Русской Арктики» на Земле Франца-Иосифа два стационара: круглогодичный на острове Земля Александры и «летний» - на острове Гукера. «Участники рейса провели оценку существующих зданий для обустройства еще одной базы национального парка на ЗФИ - теперь на острове Хейса», - пояснил собеседник агентства.

На острове Хейса учёные взяли пробу почвы и грунтов в рамках проекта «Чистая Арктика», который поддерживает ПАО «Роснефть». Образцы будут исследовать на содержание микроорганизмов и нефтепродуктов. В 2019 году были взяты пробы грунта и прошли картографические исследования на острове Земля Александры. Изучаются те участки, где в советские годы велась интенсивная хозяйственная деятельность. На острове Земля Александры были военные объекты, а на острове Хейса большая метеорологическая обсерватория.

Работы по очистке Земли Франца-Иосифа велись с 2012 года, всего с 2012-го по 2017 год с архипелага вывезено более 45 тысяч тонн мусора. По результатам геоэкологического обследования, проведенного в 2017 году, степень выполнения работ по очистке составляет примерно 89%, практически завершены работы на островах Земля Александры, Гукера, Хейса и Греэм-Белл, необходимо провести работы на островах Рудольфа и Гофмана. После очистки проводилась рекультивация загрязненных земель, но на территории остались очаги загрязнения нефтепродуктами. На острова завозили много топлива и горюче-смазочных материалов, происходили разливы, и в некоторых местах нефтепродуктов в грунте довольно много.

Работы по очистке острова Хейса велись с 2014 года, было проведено картографирование очищенных участков, а три года назад специалисты сделали съемку с квадрокоптера для оценки состояния местности. «В ходе экспедиции этого года была проведена аэрофотосъемка мест проведения работ по ликвидации экологического ущерба, её данные будем сравнивать с полученными ранее, - добавил Кирилов. - Результаты анализов проб грунта получим до конца года».

На мыс Желания на севере острова Северный Новой Земли экспедиция доставила оборудование и материалы для обустройства экологических троп и создания визит-центра для туристов. «Сейчас здесь проводятся работы по благоустройству территории мыса Желания, чтобы подготовить ее для приема больших групп туристов», - пояснил директор нацпарка, отметив, что полевой сезон в 2020 году в «Русской Арктике» проходит в усеченном варианте. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции все туристические рейсы были перенесены на следующий год.

На мысе Желания до конца полевого сезона остался оператор Максим Перваков. В ходе экспедиции начались съёмки фильма «Медвежий угол» о национальном парке по гранту Русского географического общества. Съемочной группе уже удалось снять атлантических моржей и несколько встреч с белыми медведями. «Отсняли красиво медведя при помощи квадрокоптера, - рассказал Кирилов. - Видно на кадрах, что медведь нисколько не обеспокоен, лежит спокойно, лапу вылизывает, на дрон не обращает внимания».

На этой неделе на мысе Желания ожидают группу специалистов Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, которые будут проводить работы по мечению белых медведей и исследовать животных. Как пояснил Кирилов, в этом году полевой сезон на Новой Земле планируется завершить в конце сентября.

Национальный парк «Русская Арктика» - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория, в её составе - архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.