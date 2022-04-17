40 мероприятий в сфере культуры включено в региональную программу празднования Дня Победы в этом годуУчёные МАГУ получили грант на сохранение саамского языка
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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.22 10:00

Учёные МАГУ получили грант на сохранение саамского языка

Преподаватели кафедры филологии и медиакоммуникаций Института лингвистики Мурманского арктического государственного университета выиграли грант в 500 тысяч рублей на разработку программы сохранения саамского языка.

Команда университета стала победителем грантового конкурса для преподавателей магистратуры благотворительного фонда Владимира Потанина. Это ежегодный конкурс, он ориентирован на разработку новых образовательных программ и учебных курсов, внедрение оригинальных методик обучения. В этом году победителями конкурса стали 150 проектов со всей страны.

«Предложенная нами магистерская программа «Технологии преподавания саамского языка» поможет подготовить профессиональные кадры для ревитализации саамского языка, находящегося под угрозой исчезновения. Вопрос сохранения саамского языка стоит сейчас как никогда остро», — комментирует цель проекта его руководитель Виктория Бакула, заведующий кафедрой филологии и медиакоммуникаций МАГУ.

В сентябре прошлого года в МАГУ прошла международная научно-практическая конференция по сохранению саамского языка в современных условиях. Тогда участники мероприятия пришли к выводу о необходимости консолидации усилий всех сторон — органов государственной власти, научного сообщества, специалистов, работающих над сохранением языков коренных малочисленных народов и заинтересованных носителей языка.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в команду проекта вошли преподаватели кафедры — доктор педагогических наук Анастасия Коренева, кандидат философских наук Оксана Саватеева, кандидат филологических наук Виктория Пиксендеева. Сфера научных интересов членов команды связана с сохранением и преподаванием родных языков в полиэтничной среде, межкультурной коммуникацией, лопаристикой, междисциплинарным характером исследований в филологии и этнопсихолингвистики.

«В сентябре 2021 года Мурманский арктический государственный университет вошёл в список 75 вузов страны, студенты и сотрудники которых могут участвовать в конкурсах и программах Фонда Потанина, поэтому мы решили не упускать возможность и заявились на грантовую поддержку, — комментирует успехи вуза Ирина Шадрина, ректор МАГУ. — Первыми результаты показали наши магистранты — обучающиеся социально-гуманитарного института Вячеслав Газизов и психолого-педагогического института Анна Шутова, которые будут ежемесячно получать по 25 тысяч рублей до окончания обучения в магистратуре. Сейчас поддержку получили уже преподаватели магистратуры».

Фото: https://www.masu.edu.ru/press/news/30352-prepodavateli-magu-pobediteli-grantovogo-konkursa-fonda-potanina

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