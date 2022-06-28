Учёные МГУ за летний период исследуют акватории Баренцева, Карского и Охотского морей

Учёные географического факультета МГУ и специалисты по экологической безопасности исследуют более 100 тысяч кв. км акватории Баренцева, Карского и Охотского морей в июле и августе 2022 года. Исследователи отберут более 1000 проб морских вод и донных отложений, изучат состояние атмосферного воздуха, оценят условия жизни рыб, морских млекопитающих и птиц.

Как сообщает пресс-служба географического факультета МГУ, работы по комплексному изучению экологической безопасности морей Арктики и Дальнего Востока географы МГУ выполнят по заказу дочернего общества ПАО «Газпром» — ООО «Газпром недра».

Отмечается, что наблюдение за состоянием окружающей среды в районах разведки и добычи углеводородов проводится в нашей стране ежегодно. Но впервые главным исполнителем таких масштабных работ является научно-образовательная организация — крупнейший в России коллектив географов, океанологов, гидробиологов.

Трёхлетний проект по экологическому мониторингу (2021-2023 гг.) позволит оценить в динамике состояние акваторий Баренцева, Карского и Охотского морей на тех участках, где освоение природных ресурсов уже ведется или планируется. Полученные результаты помогут разработать превентивные меры для обеспечения экологической безопасности и бережного освоения человеком северных и дальневосточных регионов.

В 2021 году в ходе морских рейсов географы МГУ совместно с коллегами уже получили более 800 проб воды, донных отложений, атмосферного воздуха, провели метеорологические, гидрофизические, гидрохимические исследования. В частности, они оценили содержание в морских водах тяжёлых металлов. При этом пробы воды отбирались с четырёх горизонтов.

Лабораторные исследования проб, полученных в прошлом году, не выявили превышения нормативов ни по одному показателю. В 2022 году географы МГУ продолжат исследовать акватории Баренцева, Карского и Охотского морей.

«Участие в таком масштабном проекте является действенным фактором развития научно-образовательной деятельности географического факультета. Теперь наши ученые и студенты могут работать в таких крупных производственных проектах, совершенствуя свои знания и навыки. Появился доступ к большому массиву актуальных данных о состоянии акваторий и атмосферы, которые могут быть использованы в дипломных и диссертационных работах. Кроме того, мы получили возможность актуализировать собственные наблюдения, изучать процессы и явления, связанные с региональным откликом природной среды на глобальное потепление и хозяйственным освоением территорий», — сказал декан географического факультета МГУ, академик РАН Сергей Добролюбов.

В этом году также планируются три рейса: единый рейс по глубоководным участкам Баренцева и Карского морей на судне, обследование мелководных участков Тазовской и Байдарацкой губы, рейс по лицензионным участкам Охотского с судна. В экспедиционных рейсах примут участие сотрудники географического и биологического факультетов МГУ, профильных институтов РАН и ВНИРО.

«Главным экологическим ограничением деятельности в морских акваториях является наличие особо охраняемых природных территорий. Одновременно освоение и разведка Арктического региона в целом и шельфа в частности является перспективной задачей для нашей страны. При этом физико-экологические условия здесь весьма специфичны. Комплексный подход к обеспечению экобезопасности и бережному освоению природных ресурсов Арктики был, есть и останется одной из приоритетных задач», — уверен координатор проекта от географического факультета МГУ Владимир Слободян.

Баренцево море расположено на стыке Европы и России, что способствует активному судоходству в регионе. Кроме того, эта акватория неоднократно становилась ареной боевых действий. Результатом этого является большое количество загрязняющих веществ, поступающих как при движении судов, так и в результате разрушений затонувших или затопленных объектов. Баренцево море обладает уникальной системой течений, которые участвуют в глобальной системе Гольфстрим. Это способствует трансграничному переносу загрязняющих веществ. Акватория является районом активной рыбной ловли и добычи беспозвоночных. Все это обуславливают необходимость проведения обширных исследований течений и потоков переноса загрязняющих веществ, а также более детальных ихтиологических исследований.

В акватории Карского моря проходит значительный отрезок Северного морского пути. Также море подвержено воздействию речных сточных вод. Свои воды сюда несут реки Енисей и Обь, которые подвержены активному воздействию вследствие наличия масштабных горнодобывающих и промышленных комплексов на прибрежных территориях. Специфика суровых природных условий Карского моря не позволяет формироваться значительным биомассам промысловых запасов рыб. Однако здесь есть благоприятные условия для некоторых арктических видов гидробионтов. Например, в 2013 году в Карском море были обнаружены значительные запасы сайки, небольшие скопления мойвы, камбалы, ерша, синекорого палтуса и краба-стригуна опилио. Одной из характерных особенностей Карского моря является возрастание солености поверхностных вод с востока на запад.

В Охотском море работы по экомониторингу в 2022 году пройдут в акватории западной Камчатки и восточной акватории Сахалина. Эти участки очень ценны в рыбохозяйственном отношении. Здесь воспроизводятся и нагуливаются молоди наиболее важных промысловых видов минтая, камбал, трески, палтусов, обитают крупнейшие стада нерки, горбуши, лосося, кеты, кижуча и чавычи. Акватория западной Камчатки является местом обитания видов китов, занесенных в Красную книгу РФ: финвалов, сейвалов, Северных гладких и Гренландских китов. Актуальной экологической проблемой для акватории Охотского моря является загрязнение вод. Это обусловлено двумя аспектами. Первый, связан с наличием в регионе значительной концентрации морских рыбопромысловых и транспортных судов, что приводит к повышению в водах концентраций нефтепродуктов. Второй связан с поступлением в акваторию речных сточных вод, несущих следы антропогенного воздействия с побережья.

Фото: https://www.msu.ru/science/main_themes/uchenye-mgu-provedut-monitoring-okruzhayushchey-sredy-v-akvatoriyakh-barentseva-karskogo-i-okhotskog.html