Учёные Мурманского арктического университета получили патент на усовершенствованную технологию получения горохового протеина

Научный коллектив преподавателей Мурманского арктического университета Андрей Глухарев, Василий Василевич и Дарья Колотова получили патент на усовершенствованную технологию получения горохового протеина под названием «Способ получения белкового изолята из обезжиренной гороховой муки».

Гороховый протеин – это полноценный источник белка, который содержит весь спектр ценных аминокислот и исключает нужду употреблять другие виды белка, в том числе животного происхождения. Это альтернатива восполнения основного строительного материала организма для аллергиков и людей, не употребляющих молочные продукты и глютен. Усовершенствованная технология позволяет получить готовый продукт с хорошими органолептическими характеристиками, более высоким содержанием белка – 91% (на сухую массу) по сравнению с коммерческими аналогами 80-85%, и выходом белка равным 62 %.

«Это ещё одно достижение мурманских учёных, которое сможет улучшить качество жизни людей. Стоит отметить, что научные коллективы преподавателей и студентов Мурманского арктического университета получают патенты на изобретения регулярно. Сегодня мы говорим о новой технологии в сфере производства продуктов питания, а совсем недавно была запатентована «Широкополосная антенна», которая может применяться для обеспечения радиосвязи вдоль Северного морского пути и проводки судов ледового класса вплоть до Северного полюса», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548033/#&gid=1&pid=1