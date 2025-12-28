Учёные обследуют рябиновую аллею на улице Сафонова флотской столицы

В Североморске работают специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра Российской академии наук им. Н.А. Аврорина. Они обследуют рябиновую аллею на улице Сафонова.

«Рябиновая аллея - изюминка центральной улицы. Она придаёт ей особенный колорит. Большинству деревьев уже около 80 лет. Многоствольная рябина в условиях Севера, по оценке специалистов, теряет свою декоративность к 70. Некоторые экземпляры, к сожалению, уже начали ломаться, накреняться над пешеходной частью улицы и даже падать. Да, мы, северяне, ценим растительность городской среды, как никто. Но нужно думать о безопасности», - отмечает глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

В 2009 году учёные уже проводили обследование рябиновой аллеи. Тогда они насчитали на этой улице 1515 деревьев, из них без признаков ослабления – лишь 286. На этот раз специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института будут работать в Североморске до августа. Они определят сухостойные и аварийные деревья, выдадут рекомендации по их удалению, проведут сравнительный анализ с результатами предыдущего обследования и составят дендроплан по сохранению существующих деревьев и кустарников или замене их другими зелёными насаждениями.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19149-uchenye-obsleduyut-ryabinovuyu-alleyu-na-ulsafonova/#news-gal-6