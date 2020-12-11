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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.20 14:00

Учёные планируют в 2022 году начать исследования Арктики на самодвижущейся платформе «Северный полюс»

Российские учёные планируют в 2022 году приступить к исследованиям Арктики на новой ледостойкой самодвижущейся платформе (ЛСП) «Северный полюс», строительство которой ведётся сейчас в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил  директор Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ, Петербург) Александр Макаров на X международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

В ноябре на «Адмиралтейских верфях», где строится платформа, сообщили, что она будет спущена на воду 18 декабря.

«Даже после спуска на воду ЛСП минимум год понадобится для того, чтобы её достроить. Плюс нам нужно время - год или полгода, чтобы включить платформу в исследовательские планы. В следующем году точно не получится, а в 2022 году - идеальный вариант», - сказал Макаров.

Контракт на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс» между «Росгидрометом»» и «Адмиралтейскими верфями» был заключён весной 2018 года. Строительству ЛСП позволит возобновить практику отправки годичных дрейфующих экспедиций «Северный полюс», прерванную из-за климатических изменений в начале 2000-х годов.

Длина платформы составляет 83 метра, на борту смогут разместиться 33 исследователя при 13 членах экипажа. Платформа сможет дрейфовать в автономном режиме до двух лет. Это позволит проводить в Арктике долгосрочные эксперименты, обрабатывать информацию на месте и передавать результаты на континент. Учёные смогут проводить на платформе комплексные исследования арктического климата, снега, льдов, биоразнообразия, атмосферы, экологии и других сфер.

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