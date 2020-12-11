Учёные планируют в 2022 году начать исследования Арктики на самодвижущейся платформе «Северный полюс»

Российские учёные планируют в 2022 году приступить к исследованиям Арктики на новой ледостойкой самодвижущейся платформе (ЛСП) «Северный полюс», строительство которой ведётся сейчас в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил директор Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ, Петербург) Александр Макаров на X международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

В ноябре на «Адмиралтейских верфях», где строится платформа, сообщили, что она будет спущена на воду 18 декабря.

«Даже после спуска на воду ЛСП минимум год понадобится для того, чтобы её достроить. Плюс нам нужно время - год или полгода, чтобы включить платформу в исследовательские планы. В следующем году точно не получится, а в 2022 году - идеальный вариант», - сказал Макаров.

Контракт на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс» между «Росгидрометом»» и «Адмиралтейскими верфями» был заключён весной 2018 года. Строительству ЛСП позволит возобновить практику отправки годичных дрейфующих экспедиций «Северный полюс», прерванную из-за климатических изменений в начале 2000-х годов.