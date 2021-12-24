Учёные подтвердили данные об обнаружении парохода «Вайгач» в Арктике

Члены совместной экспедиции Русского географического общества (РГО) и Северного флота в 2021 году провели водолазный осмотр судна в Карском море, которое было обнаружено в прошлом году. Учёные подтвердили, что это ледокольный пароход «Вайгач», затонувший в 1918 году, рассказал в 22 декабря на пресс-конференции в Москве директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин.

«В 2020-м году в рамках совместной с Северным флотом экспедиции на арктических архипелагах определили местоположение легендарного судна «Вайгач». В 2021 году нам удалось в рамках совместной экспедиции с географической службой Северного флота и компанией «Фертоинг» совершить водолазное погружение и идентифицировать судно», - сказал он.

Как пишет ТАСС, в рамках пресс-конференции состоялась церемония передачи в Научный архив РГО документов из семейных архивов адмирала Бориса Вилькицкого, капитана «Вайгача», и гидрографа Николая Евгенова, вахтенного начальника судна. Среди документов - телеграммы и карты, которыми обменивались ледокольные суда «Таймыр», «Вайгач» и «Эклипс» во время исследования Северного морского пути в начале XX века.

Напомним, в 2020 году во время третьего сезона экспедиции РГО и Северного флота по изучению арктических архипелагов в водах Карского моря было обнаружено местоположение останков нескольких судов, построенных в XX веке. Тогда ученые предположили, что одно из них – «Вайгач».

Гидрографическая экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» проходила в 1910-1915 годах для изучения пути вдоль северных берегов Сибири. Был открыт архипелаг Северная Земля, обнаружены острова Старокадомский, Малый Таймыр.