Учёные Полярного филиала ВНИРО начали экосистемную съёмку Баренцева моря

Во время ежегодной комплексной экосистемной съёмки Баренцева моря специалисты Полярного филиала ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) на НИС «Вильнюс» проведут тралово-акустическую съёмку пелагических (мойва, сайка, молодь сельди) и донных (треска, пикша, черный палтус) рыб и ракообразных (краб-стригун опилио, камчатский краб, северная креветка).

Как сообщает пресс-служба ВНИРО, традиционно будет собран комплекс океанографических данных о состоянии морских вод – среды обитания промысловых гидробионтов. Специалисты проведут мониторинг донных сообществ, соберут пробы зоопланктона и материалы о распределении и численности морских млекопитающих и птиц. Также учёные выполнят эколого-паразитологические и ихтиопатологические исследования промысловых гидробионтов и отберут пробы для оценки загрязнения грунта, воды и биоты в Баренцевом море.

Будут оценены условия среды обитания, встречаемость видов-индикаторов уязвимых морских экосистем и многое другое.

Собранные в рейсе данные позволят оценить современные процессы, происходящие в баренцевоморской экосистеме, состояние промысловых запасов донных видов рыб, их пополнение очередными молодыми поколениями, а также спрогнозировать нерестовые подходы мойвы в 2026 год. Результаты комплексных исследований послужат основой будущих рекомендаций по величинам допустимого изъятия промысловых рыб и беспозвоночных.