Учёные предупредили об очередном резком разрушении озонового слоя над Арктикой

Толщина озонового слоя над Арктикой в настоящее время упала ниже средних значений и приблизилась к критическому уровню, сообщили РИА «Новости» в ФГБУ «ЦАО» (входит в состав Росгидромета). «В стратосфере Арктики в марте-апреле 2020 года прогнозируется сильное разрушение озонового слоя. В конце февраля понижение общего содержания озонового слоя (ОСО) над севером Восточной Сибири достигло 30-40 единиц Добсона (е.Д.) относительно средних многолетних значений, а минимальные абсолютные значения ОСО достигли 260 е.Д. Уровни ОСО ниже 220 е.Д. принято считать пороговыми значениями «озоновой дыры» в Антарктиде», - сообщили ученые.

Как поясняется в сообщении, причиной разрушения озона стало то, что в этом году в Арктике сформировался сильный устойчивый стратосферный полярный вихрь с экстремально низкими температурами (ниже -78°С). Кроме того, наблюдался рекордный объём полярных стратосферных облаков.

«Разрушение стратосферного озона может привести к увеличению уровней приземной ультрафиолетовой радиации, которые могут быть опасны для здоровья человека», - добавляют учёные.

Специалисты уточняют, что неблагоприятное воздействие солнечной радиации может быть ослаблено облачностью. «Гидрометцентр рассчитывает и публикует индекс УФ-радиации. Эта информация крайне важна в условиях сильного разрушения озонового слоя, которое мы сейчас наблюдаем», - уточнили в научном центре.

Учёные также напомнили, что разрушение озонового слоя весной 2011 году повлекло за собой повышенные уровни УФ-радиации во многих регионах Северного полушария, в том числе и в апреле в Москве. Согласно научным данным, сильное разрушение озонового слоя в Арктике, кроме 2011 года, наблюдалось также весной 2016, 2005, 1997, и 1996 годов.