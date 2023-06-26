Учёные рекомендуют на 20% снизить квоту на вылов трески в Баренцевом море на 2024 год, сократив общий допустимый улов до 453427 тонн

Об этом сообщает Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) на https://t.me/s/fsarf_ru. По данным Норвежского института морских исследований, если следовать рекомендациям, квота на вылов трески в северо-восточной части Арктики будет самой низкой с 2008 года. Ожидается, что с 2024 по 2025 год также может произойти 20-процентное сокращение.

Российско-норвежская исследовательская группа, состоящая из учёных Норвежского института морских исследований и российского ВНИРО, также рекомендовала сократить квоту на вылов пикши в этом регионе на 25% - до 127550 тонн.

«В этом году ОДУ трески, промысел которой в Северном бассейне делят Россия и Норвегия, уже был сокращён. В такой ситуации особенно значимой становится максимальная «отдача» от ограниченного ресурса, которую обеспечивает собственная глубокая переработка - как на новых береговых заводах, так и на судах-процессорах. Напомню, что участник нашей ассоциации ГК «Норебо» по сравнению с 2020 годом нарастил поставки филе трески и пикши на внутренний рынок в 2,5 раза», - сказал президент АСРФ Алексей Осинцев.

В настоящее время консультации по квотам проводятся на двусторонней основе между Россией и Норвегией. Окончательно квоты установят через Российско-Норвежскую комиссию по рыболовству позже в этом году. Обычно это происходит в октябре.