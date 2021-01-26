Учёные Российской академии наук передали Северному флоту отчёты о работе в ходе комплексной экспедиции на архипелаги Арктики

В центр Русского географического общества на Северном флоте поступили отчёты о работе научных групп в ходе прошедшей в августе-октябре 2020 года Комплексной экспедиции Северного флота на архипелагах Арктики.

В составе экспедиционного отряда на ледоколе «Илья Муромец» работали ведущие учёные научных организаций Российской академии наук: Института физики Земли, Института земного магнетизма, ионосферы и распространений радиоволн, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова.

Сотрудники ИФЗ РАН и ИЗМИ РАН в рамках экспедиционного отряда образовали геологическую научную группу и провели серию исследований современных сейсмических и тектонических процессов в районах проведения экспедиции. По мнению учёных, арктическое побережье в этом отношении без преувеличений представляет собой сплошное «белое пятно», что предопределяет высокую значимость подобных исследований.

Несмотря на достаточно плотный график и динамику высадок во время экспедиции, учёным-геофизикам удалось применить перспективные методы исследований: георадиолокацию, микросейсмическое зондирование и аэрофотосъёмку, позволившие изучить как приповерхностное, так и глубинное строение активных геологических структур. Наиболее важные результаты получены в районе полуострова Таймыр и на острове Врангеля. В целом же, проведенные исследования позволяют на новом уровне осветить многие географические и исторические проблемы, связанные с динамикой поверхности Земли.

Второй год в составе экспедиционных отрядов выполняют зоологические исследования ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. 96 дней наблюдений за морскими млекопитающими, орнитофауной, а также за гидрометеорологическими условиями и состоянием поверхности акватории моря позволили собрать коллекцию фотоматериалов включающую в себя около 27,7 тысячи снимков птиц и 7 тысяч снимков млекопитающих.

Как удалось установить, по видовому разнообразию морских млекопитающих самыми богатыми оказались Баренцево и Восточносибирское (по 8 видов), а также Берингово (7 видов) моря. По количеству наблюдавшихся зверей лидировали Карское (519 особей, в основном белух и моржей) и Чукотское (424 особи, в основном китов, в первую очередь горбача и моржей).

Во время экспедиции было зарегистрировано 85 видов птиц (или 58% арктической орнитофауны), являющихся представителями 11 отрядов и 23 семейств. При этом было учтено около 146,8 тысячи особей (около 2,4 тысячи встреч) 66 видов морских, водоплавающих и прибрежных птиц, что составляет 60% их разнообразия в российских арктических морях.

Полученные в ходе экспедиции результаты прокомментировал заместитель директора Института физики Земли РАН член-корреспондент РАН Алексей Леонидович Собисевич: «Для нас этот поход знаменует возвращение к традициям проведения фундаментальных научных исследований в высоких широтах, заложенным отцом-основателем нашего института, героем-полярником и выдающимся геофизиком - академиком О.Ю. Шмидтом».

По словам научного руководителя Комплексной экспедиции Северного флота полковника Сергея Чуркина, взаимодействие Северного флота и ведущих Институтов Российской академии наук продолжится и в 2021 году. Как сообщает пресс-служба Северного флота, в настоящее время намечаются замыслы экспедиционных работ, а также определяются наиболее перспективные направления исследований. В планах Северного флота провести интересную экспедицию в Баренцевом и Карском морях. Кроме того, вспомогательные суда флота примут участие в исторических экспериментах на Новой Земле по маршрутам Розмыслова, Литке, Пахтусова, Русанова и Самойловича, которые совместно с РГО планирует провести 12-е Главное управление Минобороны.