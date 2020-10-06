Учёные Северного флота и РГО планируют высадиться на мысе Берга острова Октябрьской Революции, где впервые российский флаг был поднят в 1913 году

Отряд комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО), находящийся на ледоколе «Илья Муромец», завершил исследования в районе архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых, пройдя по маршруту шхуны «Заря» Русской полярной экспедиции 1900-1902 годов.

За время работы у Новосибирских островов экспедиционный отряд исследовал места, связанные с Русской полярной экспедицией 1900-1902 годов под руководством барона Эдуарда Толля, отправившейся в Арктику на шхуне «Заря». В одноименном проливе исследователи Северного флота и РГО высадились на побережье острова Котельный, обследовали строение зимовки экипажа шхуны «Заря» и осмотрели место захоронения доктора Германа Вальтера. Геологи, входящие в состав экспедиционного отряда, выполнили ряд исследований на побережье острова Котельный и в районе бухты Нерпалах.

Как сообщает пресс-служба СФ, сейчас экспедиционный отряд готовится к исследованиям в районе архипелага Северная Земля. Если позволят метеоусловия, исследователи планируют высадиться на мысе Берга острова Октябрьской Революции, где впервые российский флаг был поднят в 1913 году участниками Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) 1910-1915 годов.

Напомним, экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества приступил к исследованиям в Арктике на ледоколе «Илья Муромец» в начале августа. За время похода были обнаружены следы экспедиции Владимира Русанова в районе полуострова Таймыр, уточнены координаты артиллерийских батарей на побережье Карского моря, а в ходе подводных исследований определено местоположение останков нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Предположительно одно из них может быть ледокольным пароходом «Вайгач».

В Чукотском море экспедиционному отряду Северного флота и РГО удалось обследовать пароход «Челюскин», раздавленный льдами и затонувший в 1934 году. С помощью многолучевого эхолота была произведена трёхмерная акустическая съёмка затонувшего объекта. Впервые удалось произвести видеосъемку парохода «Челюскин» с помощью необитаемого подводного аппарата «Марлин-350».

В Чукотском и Восточно-сибирском морях экспедиционный отряд Северного флота и РГО выполнил ряд исследований по маршруту ГЭСЛО и первой советской экспедиции Георгия Ушакова 1926-1929 годов. Кроме того, научной группой РГО проведён ряд геолого-геофизических исследований.