Учёные ВНИРО в 2022 году провели полный биологический анализ исследуемых видов рыб в Баренцевом море

Сотрудники Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) завершили работы по научному сопровождению промысла рыб и беспозвоночных в Баренцевом море. В завершение 2022 года исследования и сбор материала велись на промысловых судах МК-0473 «Холмогоры» и ПК-1654 «Волк Арктики» в исключительной экономической зоне России и в районе архипелага Шпицберген.

Как сообщает пресс-служба ВНИРО, в этих двух рейсах в Баренцевом море собраны данные по распределению и биологическому состоянию донных видов рыб, краба-стригуна опилио, состоянию сырьевой базы их промысла, количественному учёту приловов молоди промысловых рыб, непромысловых самцов и самок краба.

За период работ проведён полный биологический анализ исследуемых видов рыб, охвачен значительный объём ихтиологического материала. Сбор осуществлялся на основных миграционных путях атлантической трески, пикши и других рыб Баренцева моря. Также получены данные по биологическому состоянию и размерно-половому составу краба-стригуна опилио в уловах, приловам рыбы и нерыбных объектов в ходе промысла. Выполнены опытно-контрольные работы по определению количества отходов и выхода готовой продукции при производстве варёно-мороженой продукции из краба-стригуна опилио.

Фото: http://vniro.ru/ru/nauchnaya-deyatelnost/ekspeditsii/ekspeditsiya-antarktida-2019-2020?%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B0%D1%87%D0%B0-2019-2020