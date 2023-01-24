Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованнымПодходит к завершению строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ЗАТО город Заозерск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.01.23 16:30

Учёные ВНИРО в 2022 году провели полный биологический анализ исследуемых видов рыб в Баренцевом море

Сотрудники Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) завершили работы по научному сопровождению промысла рыб и беспозвоночных в Баренцевом море. В завершение 2022 года исследования и сбор материала велись на промысловых судах МК-0473 «Холмогоры» и ПК-1654 «Волк Арктики» в исключительной экономической зоне России и в районе архипелага Шпицберген.

Как сообщает пресс-служба ВНИРО, в этих двух рейсах в Баренцевом море собраны данные по распределению и биологическому состоянию донных видов рыб, краба-стригуна опилио, состоянию сырьевой базы их промысла, количественному учёту приловов молоди промысловых рыб, непромысловых самцов и самок краба.

За период работ проведён полный биологический анализ исследуемых видов рыб, охвачен значительный объём ихтиологического материала. Сбор осуществлялся на основных миграционных путях атлантической трески, пикши и других рыб Баренцева моря. Также получены данные по биологическому состоянию и размерно-половому составу краба-стригуна опилио в уловах, приловам рыбы и нерыбных объектов в ходе промысла. Выполнены опытно-контрольные работы по определению количества отходов и выхода готовой продукции при производстве варёно-мороженой продукции из краба-стригуна опилио.

Фото: http://vniro.ru/ru/nauchnaya-deyatelnost/ekspeditsii/ekspeditsiya-antarktida-2019-2020?%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B0%D1%87%D0%B0-2019-2020

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в ИТ-сфере СЗФО: спрос на специалистов, зарплаты и требования
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовую премию получил каждый третий россиянин-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 4 копейки, доллар вырос на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика