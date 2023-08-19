Учёные, врачи, дипломаты: россияне назвали профессии, представителям которых нужен высокий интеллект

В топ-3 сфер деятельности для людей с высоким IQ — наука, медицина и дипломатическая служба. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Каждый седьмой россиянин считает, что высокий уровень интеллекта нужен в профессиях научной сферы (15%). На втором месте — врачи (12% голосов). По мнению каждого одиннадцатого, IQ выше среднего необходим для работы дипломатом.

Высокий уровень интеллекта нужен прежде всего программистам, считают 8% россиян. По 7% голосов набрали такие профессии как инженер и учитель. 5% утверждают, что руководящие посты в любых сферах деятельности должны занимать специалисты с высоким IQ. По 2% респондентов считают, что высокие интеллектуальные способности нужны юристам и спасателям.

Каждый десятый респондент уверен, что высокий уровень интеллекта необходим представителям любой профессии, от квалифицированных рабочих до топ-менеджеров.

Среди других профессий, чьим представителям нужен высокий IQ, россияне называли космонавтов, летчиков, журналистов, музыкантов, аналитиков, судей, писателей и переводчиков.

Мужчины чаще считают, что высокий уровень интеллекта необходим инженерам и дипломатов, женщины — ученым, врачам и преподавателям.

Время проведения опроса: 1—17 августа 2023 года.

https://www.superjob.ru/research/articles/114207/uchenye/?utm_source=rassylka-issledovaniya&utm_medium=email&utm_campaign=20230818-rassylka-issledovaniya-24291&utm_content=129000054-1000003-0