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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.22 17:30

Учёные выделили 15 новых кластеров, развитие которых значительно повысит привлекательность Арктики для путешественников

Экономисты из России изучили состояние существующих туристических кластеров в Арктической зоне России и предложили создать 15 новых зон в западных регионах российского Заполярья. Эти предложения представили на «Ясинских чтениях», сообщила в среду пресс-служба НИУ ВШЭ.

«Всего в Арктической зоне РФ методом картографирования определено около 15 возможных кластеров. Например, на базе исторических поселений поморов Варзуга, Кузомень, Кашкаранцы, Умба или Соловецких островов и посёлка Рабочеостровск, в котором снимали киноленту «Остров» Павла Лунгина», - говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, так называемые туристические кластеры представляют собой результат объединения усилий большого числа турфирм, представителей гостиничного бизнеса, общепита, транспортных компаний, экскурсионных бюро, визовых центров и прочих структур, связанных с туризмом. Все они совместно развивают инфраструктуру отдельных регионов и повышают их привлекательность для путешественников.

Группа экономистов под руководством Валерия Гордина, заведующего лабораторией управления культурой и туризмом НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, заинтересовались, как функционируют существующие туристические кластеры в Арктической зоне РФ. В дополнение ученые попытались понять, где ещё можно создать условия, которые будут особенно сильно привлекать туристов.

Для этого учёные подготовили базу данных из объектов, интересных для посещения. Эти данные исследователи из НИУ ВШЭ получили после изучения предложений 22 российских туроператоров, оказывающих услуги в Мурманской области, на севере Карелии и территории вдоль границ России с Финляндией и Норвегией.

Этот анализ указал на большое число потенциально интересных объектов на территории западной части российского Заполярья. Их можно объединить в 15 новых кластеров, развитие которых, как предполагают учёные, значительно повысит привлекательность Арктики для путешественников. Для полной реализации этих планов потребуется активное участие государства и развитие инфраструктуры Заполярья, подытожили исследователи.

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