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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.21 17:30

Учёные завершили исследования загрязнений в точках затопления ядерных объектов в Арктике

Экспедиция на научно-исследовательском судне «Иван Петров» вернулась во вторник в Архангельск из Карского моря, где учёные проводили обследование акватории в местах затопления радиоактивных объектов. Как рассказал ТАСС руководитель экспедиции Георгий Артемьев, был обследован один из участков Новоземельской впадины, залив Степового архипелага Новая Земля, а также район вблизи поселка Амдерма Ненецкого автономного округа.

«Экспедиция проходила в районе архипелага Новая Земля. Мы исследовали залив Степового, также отбирали пробы в Новоземельской впадине. Кроме того, работы проводились в районе посёлка Амдерма, который находится на стыке Баренцева и Карского морей. Мы изучали акваторию, какое влияние затопленные объекты оказали на акваторию в целом. Работы выполнены в полном объёме», - сказал Артемьев.

В экспедиции участвовали исследователи из ведущей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга окружающей среды НПО «Тайфун».

Было отобрано более 100 проб донных отложений и биоты, через специальную фильтровальную установку в течение рейса было прокачано более 10 тысяч литров морской воды. «На фильтрах установки остаётся взвесь, которая затем отдельно анализируется на изотопы плутония, на стронций, цезий, и сорбент, который анализируется на растворенный в воде цезий», - пояснил собеседник агентства. Кроме того, в течение всего рейса проводились исследования воздуха на содержание радиоактивных аэрозолей.

Цель исследований - контроль состояния окружающей среды Арктической зоны РФ в местах затонувших и затопленных атомных подводных лодок, а также других объектов с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами. «Сейчас взят курс на реабилитацию арктических морей, рассматриваются варианты и вообще необходимость или отсутствие необходимости подъёма радиационно- и ядерно-опасных объектов, - отметил учёный. - И для того, чтобы дать такую предварительную оценку, есть или нет необходимость подъёма, произошло ли какое-то изменение после того, как мы подняли какие-то объекты, нам нужно узнать исходные уровни, проводить мониторинг».

Программа исследований рассчитана на три года, в 2020 году экспедиция проходила в сентябре-октябре. Анализ прошлогодних проб пока продолжается, но, по предварительным результатам, превышений в целом не выявлено. Данные, полученные в ходе рейса этого года, сравнят с результатами предыдущих экспедиций, которые проходили в 1990-е и 2010-е годы.

Основное количество затопленных ядерных и радиационноопасных объектов в северных морях России, в частности, Карском море, находится в заливах архипелага Новая Земля и в Новоземельской впадине. Ближайшим стационарным пунктом на материке от этих захоронений является посёлок Амдерма. Захоронения радиоактивных отходов, связанных с эксплуатацией военного и гражданского атомного флота, проводились с 1955 года до начала 1990-х годов. «В точках, которые мы исследовали, находятся объекты разных лет», - заметил Артемьев.

Окончательные результаты будут известны после лабораторного анализа, который займет около года.

 

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