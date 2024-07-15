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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.24 14:30

Учёными Арктического и антарктического научно-исследовательского института уже запущено 30 пунктов наблюдения за мерзлотой

До конца 2024 года в России начнут действовать 78 пунктов наблюдения. Ещё 48 новых скважин обустроят до конца этого года в 10 регионах России - в Республиках Алтай, Бурятия, Коми и Саха, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Амурской, Архангельской и Магаданской областях, Красноярском крае.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, данные мониторинга помогут учёным получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из-за глобальных изменений климата и готовить прогнозы социально-экономического развития нашей страны. Информация также позволит оценить выбросы парниковых газов от таяния мерзлоты.

«Изучение многолетней мерзлоты – национальная задача. Эта информация помогает определять зоны риска, составлять рекомендации для строителей и инженеров. Дома, дороги и коммуникация должны быть адаптированы к изменениям. Основной объём буровых работ в 2024 году сконцентрирован на Якутии, в 2025 году работы начнутся на Чукотке. Всего с начала работы по созданию сети мониторинга уже функционирует 30 пунктов наблюдений, в том числе самый северный пункт в Евразии на Земле Франца Иосифа и самый южный в нашей стране – в Алтайском крае на границе с Монголией. К концу 2024 года их станет 78», – заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Впервые в нашей стране в исследованиях мерзлоты применены системы спутниковой передачи данных, рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

«Разворачивающая система мониторинга уже позволила охватить всю прибрежную территорию вдоль трассы Северного морского пути до острова Врангеля. Кроме того, она дала информацию, которую важно учитывать при проектировании наземной инфраструктуры и опорных населённых пунктов в Арктической зоне России. Сеть пунктов наблюдений в ближайшие два года будет сгущаться, но уже сейчас есть регионы, в которых развёртывание системы проведено в полном объёме», – отметил директор ААНИИ Александр Макаров.

 

Фото (Никита ДЕМИДОВ, Игорь ВАСИЛЕВИЧ, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246451%2Fwall-165713521_5952

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