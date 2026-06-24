Учёный Мурманского арктического университета – один из героев всероссийского проекта «Наука в лицах»

В Петербурге, на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), продолжает работу юбилейная выставка «Наука в лицах». Пятый сезон этого масштабного проекта, реализуемого в рамках Десятилетия науки и технологий, стартовал 5 июня при участии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В экспозиции представлены портреты 32 молодых учёных из 15 регионов страны – лауреатов престижных премий, сотрудников ведущих научных организаций и высокотехнологичных компаний. Концепция этого года – «Учёные – новые рок-звёзды». Она призвана показать исследователей смелыми, творческими и увлечёнными людьми, меняющими мир.

Одним из героев выставки стала Ольга Иващенкова – научный сотрудник филиала Мурманского арктического университета в г. Апатиты и младший научный сотрудник Кольского научного центра РАН. Уроженка Мурманской области занимается исследованиями в области фундаментальной и прикладной минералогии, изучая новые типы рудных месторождений для разработки экономически обоснованных технологий их переработки. Её работа напрямую связана с развитием горнорудной промышленности России.

«Проект «Наука в лицах» создан, чтобы популяризировать науку, показать её реальную жизнь и вдохновить новых людей связать своё будущее с исследованиями. Лично для меня этот проект демонстрирует истории реальных людей – это молодые учёные, инженеры, конструкторы, которые добились успеха в своей сфере деятельности. Их открытия напрямую влияют на технологический суверенитет и будущее России. И проект «Наука в лицах» как раз демонстрирует, что наука – это современная, интересная и перспективная сфера деятельности», – поделилась Ольга Иващенкова.

Выставка не ограничится площадкой ПМЭФ. В течение года портреты учёных увидят посетители ВДНХ, парков «Сокольники» и Горького, пассажиры Московского метрополитена, а также гости федеральных университетов в регионах. Завершится пятый сезон масштабно – на VI Конгрессе молодых учёных, который пройдёт в «Сириусе» 25–27 ноября 2026 года.

Фото (фотобанк «Росконгресс»; Вячеслав ВИКТОРОВ): https://gov-murman.ru/info/news/569951/#&gid=1&pid=2