Учёт вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации

Бизнес не теряет бдительность: 6 из 10 работодателей ведут учёт вакцинированных от ковида сотрудников. При этом в большинстве таких компаний уже привито 80% персонала и более. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

Эксперты предполагают, что летом может начаться новая волна коронавируса. Большинство компаний продолжает отслеживать численность вакцинированных работников. В 62% организаций ведётся учёт количества сотрудников, привитых от коронавируса: «Мы обязаны отчитываться, поэтому отмечаем, кто и когда вакцинировался». Нет такой практики в каждой третьей компании (32%).

Учёт сотрудников, привитых от COVID-19, чаще ведут крупные организации с численностью персонала свыше 1000 человек (79%), тогда как среди малого бизнеса таковых только 54%.

Среди компаний разных отраслей чаще всего за вакцинацией работников следят в банковской сфере (73%) и торговле (69%), а реже всего — в отрасли информационных технологий (32%).

На сегодняшний день число компаний, в которых вакцинированы 80% сотрудников и более, составляет 68%. В 15% организаций привиты от 50% до 80% работников, в каждой десятой — от 30% до 50%.